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Российская пенсионерка забыла в трамвае 2 млн рублей

В Ярославле 86-летняя пенсионерка оставила в трамвае сумку с 2 млн рублей
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Depositphotos

В Ярославле пожилая женщина оставила в общественном транспорте сумку с несколькими миллионами. Сумку с содержимым вернули владелице. Об этом сообщил руководитель «Яргорэлектротранс» Денис Пырлог в Telegram-канале.

Как рассказал директор транспортного предприятия, инцидент произошел в минувшие выходные. Неизвестный забыл в трамвае сумку, которую при осмотре салона обнаружил вагоновожатый.

«Мы ждали, что за утерянным обратятся к нам или в полицию, но этого не произошло. В итоге, мы приняли решение проверить, есть ли в ней документы, и увидели большую сумму денег. Кроме них в сумке был паспорт, по которому мы смогли выяснить адрес женщины», — поделился Пырлог.

В итоге пенсионерку разыскали и вернули ей деньги. Директор компании перевозчика отметил, что пожилая женщина не помнила, где оставила сумку. Нашедшим пропажу работникам объявили благодарность.

Ранее в Свердловской области участник СВО отсудил у банка 2,8 млн за украденные со вклада деньги.

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