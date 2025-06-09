На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области банк обязали вернуть участнику СВО украденные миллионы

Участник СВО отсудил у банка 2,8 млн за украденные со вклада деньги
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Красногорский районный суд Каменска-Уральского частично удовлетворил иск бывшего участника СВО к банку и обязал финансовую организацию выплатить более 2,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

По данным следствия, мужчина, проходивший службу по мобилизации в 2022 году, открыл в банке счет и получил карту для получения выплат от Министерства обороны. Позже, в 2023 году, он открыл вклад и перевел на него 3 млн рублей под 12,8% годовых. Однако вскоре обнаружил, что более 1,7 млн рублей были переведены на семь виртуальных карт и обналичены в разных регионах страны.

Попытки урегулировать ситуацию через банк результата не дали, и мужчина обратился в суд. Истец требовал вернуть похищенные средства, начислить проценты, компенсировать моральный вред и взыскать штраф.

В итоге с банка в пользу истца взыскали 1 723 000 рублей в качестве компенсации за утраченные средства, 146 714 рублей 63 копейки в виде процентов за пользование чужими деньгами, 20 000 рублей — как компенсацию морального вреда, а также штраф в размере 944 857 рублей 31 копейка за отказ удовлетворить требования добровольно. Кроме того, с кредитной организации в пользу бюджета взыскана госпошлина на сумму 36 697 рублей.

Ранее сибиряк украл со счета друга — участника СВО более 500 тыс. и купил себе машину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами