Россиянин натравил на прохожего собаку после замечания

В Волгограде задержали владельца собаки, которую он натравил на незнакомца

В Волгограде мужчина натравил на прохожего своего пса и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в пресс-службе полиции области.

В день инцидента 31-летний местный житель вывел на прогулку своего стаффордширского терьера. Мужчина привязал пса за поводок к дереву возле подъезда, и тот стал громко лаять.

Это не понравилось его 41-летнему соседу, который попросил убрать животное подальше от входа. После чего между жильцами дома произошла ссора, во время которой владелец собаки отвезал ее, снял намордник и произнес команду «фас».

Животное укусило жертву в область правого предплечья, мужчина обратился за медицинской помощью и в полицию. Его обидчика задержали и обвинили в причинении средней тяжести вреда здоровью. Теперь ранее судимому мужчине грозит новое наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Саратове девочка попала в больницу в тяжелом состоянии после нападения собаки.