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Суд вынес приговор экс-директору ГЛОНАСС

Суд приговорил экс-директора ГЛОНАСС Милашевского к четырем годам колонии
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Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Суд приговорил бывшего генерального директора АО «ГЛОНАСС», экс-министра транспорта и связи Чеченской Республики Игоря Милашевского к 4 годам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд приговорил Милашевского к 4 годам общего режима и лишению права заниматься деятельностью в области информационных технологий, телекоммуникаций сроком на 2 года», — заявили в Замоскворецком суде Москвы.

Он признан виновным по ст. 160 (присвоение или растрата) и ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК России.

6 июня сообщалось, что Мещанский районный суд Москвы продлил до сентября срок ареста бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову по делу о хищениях на возведении оборонительных сооружений. В апреле экс-губернатора Курской области и его заместителя Алексея Дедова задержали по подозрению в мошенничестве. Как рассказали в Министерстве внутренних дел РФ, их обвинили в хищении более 1 млрд рублей, в том числе предназначавшихся для строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной. Смирнов и Дедов свою вину отрицают.

Ранее экс-замминистра транспорта Чалику продлили домашний арест.

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