Врач ответил, могут ли телефоны и наушники вызвать опухоль мозга

Телефоны и беспроводные наушники не провоцируют развитие опухоли мозга у людей, поэтому опасения по поводу негативного влияния гаджетов на здоровье не всегда обоснованы. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-нейрохирург Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, кандидат медицинских наук Илья Григорьев.

По его словам, чаще всего новообразования появляются у пациентов в результате случайных событий, поэтому это обычно не зависит от внешних факторов.

«Сотовые телефоны, беспроводные наушники не влияют на возникновение опухоли мозга. Если вы работали явно во вредной среде, например, на химическом производстве — да, действительно, в некоторых случаях мы знаем, что частота образования опухолей может быть больше», — отметил Григорьев.

При этом врач отметил, что люди, работающие на таких производствах, составляют наименьшую долю населения.

Исследователи из Массачусетского технологического института до этого выявили потенциальную слабость эмбриональной опухоли с многослойными розетками (ETMR) — одного из наиболее агрессивных видов детских опухолей мозга. Они выяснили, что рост новообразования можно остановить, нарушив взаимодействие между двумя типами его клеток.

Ранее сообщалось, что ученые научили нейросеть точно определять почти 200 разновидностей рака.