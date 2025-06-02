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Найдено слабое место редкой детской опухоли мозга

Nature Cancer: найден способ борьбы с агрессивной детской опухолью мозга
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Depositphotos

Исследователи из Массачусетского технологического института выявили потенциальную слабость эмбриональной опухоли с многослойными розетками (ETMR) — одного из наиболее агрессивных видов детских опухолей мозга. Они выяснили, что рост новообразования можно остановить, нарушив взаимодействие между двумя типами его клеток. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Cancer.

ETMR состоит из стволовых клеток, находящихся на ранней стадии развития, и более зрелых нейроноподобных клеток. В ходе исследования ученые установили, что между ними происходит тесная коммуникация: нейроноподобные клетки активируют сигнальные пути FGFR и NOTCH, стимулируя деление и жизнедеятельность стволовых клеток, которые и обеспечивают рост опухоли.

«Впервые нам удалось рассмотреть структуру ETMR на уровне отдельных клеток», — отметила одна из авторов исследования, доктор Мариэлла Фильбин. По ее словам, опухоль действует как организованная система, где каждая клетка выполняет свою задачу, но только их взаимодействие делает ее опасной. «Наша цель — разорвать эту координацию и остановить развитие болезни», — подчеркнула она.

В рамках исследования ученые протестировали препараты, блокирующие передачу сигналов между клетками. В одном из клинических случаев терапия, нацеленная на FGFR, дала положительный эффект у маленького пациента, что открывает путь к созданию новых методов лечения ETMR.

Следующим шагом станут испытания уже существующих препаратов, подавляющих активность FGFR и NOTCH. Кроме того, специалисты планируют разработку подходов к воздействию на генетический кластер C19MC, ключевой элемент в развитии опухоли.

Тем не менее, ученые отмечают, что речь пока идет о начальной стадии. FGFR-ингибиторы не всегда эффективны против других типов опухолей и могут вызывать побочные эффекты. Терапии, нацеленные на C19MC, находятся на ранней стадии лабораторных испытаний.

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