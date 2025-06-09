В Красноярском крае специалисты оценят вред рыбам на месте разлива топлива в Енисее

Росрыболовство: будет дана оценка вреда в результате разлива топлива в Енисей

Сотрудники Росрыболовства оценят вред рыбам и среде их обитания на месте разлива нефтепродуктов в реке Енисей в Красноярском крае. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

«В связи с поступившей в Росрыболовство оперативной информацией о происшествии с буксиром «ОТ-2439» на р. Енисей в Казачинском районе Красноярского края Енисейским территориальным управлением Росрыболовства организован выезд рабочей группы на место инцидента», — сказано в сообщении.

Исследование акватории и проб воды уже проводится. После будет дана оценка ущерба, уточнили в Росрыболовстве.

До этого сообщалось, что пробы воды для исследования взяли также сотрудники Роспотребнадзора. На территории ЧП устанавливают дополнительные боновые заграждения, препятствующие распространению загрязнений. Об этом рассказал глава Казачинского района Юрий Озерских в ходе оперативного совещания. Озерских также предупредил местных жителей о временном запрете использования воды из Енисея, а еще попросил прекратить рыболовство в загрязненных участках акватории.

Ранее на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов из танкера при перекачке топлива.