На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Красноярском крае специалисты оценят вред рыбам на месте разлива топлива в Енисее

Росрыболовство: будет дана оценка вреда в результате разлива топлива в Енисей
close
Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Сотрудники Росрыболовства оценят вред рыбам и среде их обитания на месте разлива нефтепродуктов в реке Енисей в Красноярском крае. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

«В связи с поступившей в Росрыболовство оперативной информацией о происшествии с буксиром «ОТ-2439» на р. Енисей в Казачинском районе Красноярского края Енисейским территориальным управлением Росрыболовства организован выезд рабочей группы на место инцидента», — сказано в сообщении.

Исследование акватории и проб воды уже проводится. После будет дана оценка ущерба, уточнили в Росрыболовстве.

До этого сообщалось, что пробы воды для исследования взяли также сотрудники Роспотребнадзора. На территории ЧП устанавливают дополнительные боновые заграждения, препятствующие распространению загрязнений. Об этом рассказал глава Казачинского района Юрий Озерских в ходе оперативного совещания. Озерских также предупредил местных жителей о временном запрете использования воды из Енисея, а еще попросил прекратить рыболовство в загрязненных участках акватории.

Ранее на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов из танкера при перекачке топлива.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами