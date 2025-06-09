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Врач назвала продукты, которые важно исключить из рациона в жару

Врач Солнцева: фастфуд и острое важно исключить из рациона в жару
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Depositphotos

Колбасы, сосиски, копчености, фастфуд и другие продукты, которые прошли глубокую промышленную переработку, стоит исключить из своего рациона в жару. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева (ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»).

Она пояснила, что в них содержится большое количество соли, жира и консервантов, что грозит нарушением обмена веществ, развитием хронических болезней и воспалительных процессов в организме и отеками. Врач посоветовала отказаться и от острой еды, потому что она усилит ощущение жара, спровоцирует чрезмерное потоотделение (риск обезвоживания) и добавит нагрузку на сердце и желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Все это может ухудшить самочувствие и повысить риск теплового удара.

Помимо этого, нагрузку на ЖКТ дадут и плотные десерты, предупредила Солнцева. Летом она посоветовала выбирать ягоды с йогуртом или мороженое.

Врач-терапевт Виктор Лишин до этого говорил, что в жаркую погоду повышается риск развития меланомы (злокачественной опухоли) на фоне ультрафиолетового излучения при активном солнце, особенно это опасно для людей с большим количеством родинок.

Ранее врач объяснила, как перестроить питание в жару.

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