Защита обжаловала решение об аресте редактора Ura.ru по делу о даче взятки

Адвокаты редактора свердловского информагентства Ura.ru Дениса Аллаярова обжаловали решение об аресте по делу о даче взятки. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона, пишет ТАСС.

«‎Защита просит избрать журналисту иную, более мягкую меру пресечения», — сказано в сообщении.

6 июня редактора Ura.ru Аллаярова арестовали на два месяца по делу о взятке своему дяде.

По версии следствия, он якобы передал 20 тыс. рублей своему дяде, главе отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову, для получения сведений. В Ura.ru называют Аллаярова жертвой оговора со стороны родственника, который желает смягчить свое наказание за другой преступный эпизод.

Издание Ura.ru основано в 2006 году. Главный офис расположен в Екатеринбурге. Журналисты издания работают в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, в Пермском крае, ХМАО и ЯНАО, а также в Москве.

Ранее Союз журналистов России выразил поддержку сотрудникам Ura.ru.