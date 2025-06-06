Редактора Ura.ru арестовали на два месяца

Редактора Ura.ru Аллаярова арестовали на два месяца по делу о взятке своему дяде

Редактора Ura.ru Дениса Аллаярова арестовали на два месяца по делу о взятке своему дяде Андрею Карпову. Об этом пишет «Осторожно, новости».

Соответствующее решение было принято Ленинским районным судом Екатеринбурга на закрытом заседании.

«Это оговор и провокация, я просто выполнял свою работу», — прокомментировал приговор журналист.

По версии следствия, он якобы передал 20 тыс. рублей своему дяде, главе отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову, для получения сведений. В Ura.ru называют Аллаярова жертвой оговора со стороны родственника, который желает смягчить свое наказание за другой преступный эпизод.

Утром 5 июня в редакцию крупного российского издания Ura.ru в Екатеринбурге с обыском пришли силовики. Мужчины в гражданской одежде и балаклавах, один из них — с кувалдой в руке — зашли в офис и изъяли у сотрудников СМИ технику. Одновременно обыски провели в квартирах нескольких журналистов. Троих сотрудников издания задержали. Журналисты жаловались, что в редакцию долго не пускали адвоката, а к главному редактору применили силу.

Ранее Союз журналистов России выразил поддержку сотрудникам Ura.ru.