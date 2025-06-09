В Красноярском крае введен режим ЧС после утечки нефтепродуктов

В Казачинском районе Красноярского края после утечки нефтепродуктов в результате повреждения теплохода объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили «Интерфакс» в пресс-службе управления гражданской обороны и защиты населения региона.

Отмечается, что протяженность нефтяного пятна ориентировочно составляет примерно 20 км. На устранении последствий аварии задействовано около 100 специалистов центра аварийно-спасательных операций и МЧС.

В настоящее время на месте утечки специалисты ставят боновые заграждения.

Как сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских, по предварительным данным, в реку Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. По его словам, несмотря на принимаемые меры, нефтяное пятно уже достигло берегов Пискуновки и Момотово. При этом угрозы для населения нет, но существует опасность для местной флоры и фауны.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили агентству, что специалисты отобрали пробы воды для анализа, а также направили предписание ресурсоснабжающим организациям города Лесосибирска, чтобы они тщательнее следили за состоянием питьевой воды.

Вечером 8 июня в Красноярском крае теплоход с двумя баржами на борту получил повреждение, в результате чего произошла утечка нефтепродуктов. Красноярская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства России о безопасности судоходства.

Ранее возле Владивостока заметили большое нефтяное пятно.