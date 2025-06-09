В Минтруда РФ напомнили о короткой рабочей неделе

Министерство труда РФ напомнило россиянам о длинных выходных в честь Дня России с 12 по 15 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале .

«Уже совсем скоро нас ждут длинные выходные в честь Дня России — отдыхать будем с 12 по 15 июня включительно», — говорится в сообщении.

В Минтруда уточнили, что 12 июня — официальный праздничный день, 13 июня — перенесенный выходной с 8 марта, выпавший на субботу в 2025 году, а 14 и 15 июня — оставшиеся без перемен стандартные выходные, суббота и воскресенье. Кроме того, в предпраздничную среду, 11 июня, рабочий день будет сокращен.

До этого депутат Госдумы и член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что в связи с празднованием Дня России в июне 2025 года график выплаты пенсий временно изменится. По словам парламентария, выплаты поступят заранее — 10 или 11 июня. Деньги получат как пенсионеры, получающие выплаты через банки, так и те, кому их доставляют почтой.

Ранее стало известно, что в Москве отменят платную парковку в праздничные дни.