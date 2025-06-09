В июне график выплаты пенсий в России изменится из-за праздников

В связи с празднованием Дня России в июне 2025 года график выплаты пенсий временно изменится. Об этом сообщил депутат Госдумы и член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT.

По словам парламентария, выплаты поступят заранее — 10 или 11 июня. Речь идет о регулярных пенсиях по линии обязательного пенсионного страхования. Деньги получат как пенсионеры, получающие выплаты через банки, так и те, кому их доставляют почтой.

Он напомнил, что 12 июня — нерабочий день, и это влияет на стандартные сроки зачисления выплат. Чтобы пенсионеры, которым обычно перечисляют деньги с 12 по 15 число, не столкнулись с задержками, Социальный фонд России организует досрочную отправку средств.

Накануне Говырин отмечал, что уже в августе текущего года работающим пенсионерам будет произведен ежегодный перерасчет страховой пенсии. По его словам, размер прибавки напрямую зависит от количества пенсионных баллов, начисленных за предыдущий календарный год.

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