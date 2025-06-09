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В июне график выплаты пенсий в России изменится из-за праздников

Депутат Говырин: пенсионеры получат выплаты 10–11 июня из-за Дня России
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В связи с празднованием Дня России в июне 2025 года график выплаты пенсий временно изменится. Об этом сообщил депутат Госдумы и член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT.

По словам парламентария, выплаты поступят заранее — 10 или 11 июня. Речь идет о регулярных пенсиях по линии обязательного пенсионного страхования. Деньги получат как пенсионеры, получающие выплаты через банки, так и те, кому их доставляют почтой.

Он напомнил, что 12 июня — нерабочий день, и это влияет на стандартные сроки зачисления выплат. Чтобы пенсионеры, которым обычно перечисляют деньги с 12 по 15 число, не столкнулись с задержками, Социальный фонд России организует досрочную отправку средств.

Накануне Говырин отмечал, что уже в августе текущего года работающим пенсионерам будет произведен ежегодный перерасчет страховой пенсии. По его словам, размер прибавки напрямую зависит от количества пенсионных баллов, начисленных за предыдущий календарный год.

Ранее стало известно, как платят пенсию заключенным.

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