В Москве отменят платную парковку

В Москве на праздничные выходные будет действовать бесплатная парковка. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Бесплатные парковки в честь Дня России: 12, 13 и 14 июня. Оставить машину без оплаты можно будет на всех улицах, в том числе в зонах с тарифами 380, 450, 600 рублей в час и с динамическим тарифом», — говорится в публикации.

Исключением станут парковки со шлагбаумом, которые продолжат работать в обычном режиме.

До этого в Ульяновске мужчина выстрелил в ухо оппоненту в споре из-за парковки.

«Сотрудники полиции установили, что вечером потерпевший приехал вместе с семьей в гости к знакомой и припарковал свое транспортное средство возле дома. Заметив с балкона чужой автомобиль, один из жильцов стал высказывать недовольство», — сообщается на сайте регионального управления МВД.

Ранее в Москве на парковке у Белорусского вокзала воспламенился автомобиль.