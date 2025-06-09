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Пациент психиатрической больницы выцарапал глаз соседу

В Китае пациент психбольницы с деменцией выцарапал глаз соседу по кровати
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kwongwah.com.my

В Китае пациент психиатрической больницы серьезно повредил глаза соседу по палате, пострадавший ослеп на один глаз. Об этом сообщает Kwongwah.

Инцидент произошел в одной из больниц провинции Хубэй. Как рассказал сын потерпевшего, мистер Ван, все случилось в 2024 году, когда его 68-летний отец, страдающий болезнью Альцгеймера, подвергся нападению соседа по палате с аналогичным диагнозом. По словам мужчины, его отец, чтобы не навредить себе или другим, был привязан к кровати за обе руки, в то время как агрессор — только за одну руку. Пациент встал с кровати, забрался на соседнюю и принялся выдавливать глаза пенсионеру. В итоге один глаз у потерпевшего полностью ослеп, а второй удалось спасти. Чтобы частично восстановить зрение на одном глазу, потерпевший перенес три операции.

Сын пенсионера планирует подать иск против медицинского учреждения, сотрудники которого не смогли предотвратить опасную ситуацию. Медперсонал психиатрической клиники, по информации издания, после инцидента были оштрафованы на несколько тысяч юаней.

Ранее в Германии в психбольнице преступники забаррикадировались и устроили бунт.

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