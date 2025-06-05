Россиянам пообещали падение цен на клубнику

Экономист Кривко: цены на клубнику в России снизятся на 30% к 12-25 июня

Клубника в российских магазинах подешевеет на 30% к середине июня, спрогнозировала для «Газеты.Ru» доктор экономических наук, профессор Института международных экономических связей Людмила Кривко.

«Следует ожидать снижение цены на клубнику в районе 12–25 июня не более чем на 30%, однако после 25 июля ожидается рост стоимости в розничном товарообороте. В августе в связи с сезонностью цена будет расти. В июне цены на малину, крыжовник и смородину будут оставаться высокими по сравнению с ценами прошлого года. Можно ожидать незначительного снижения их стоимости в середине июля. Малина, крыжовник, смородина ежегодно удерживают высокую планку цен на фоне стоимости клубники. Малина, крыжовник и смородина — не массовая ягода, возникают большие потери при их хранении и транспортировке, наблюдается низкий объем предложения крыжовника», — отметила Кривко.

По ее словам, во второй половине июня будет увеличение предложения вишни и черешни, что позволит потребителям приобретать ягоду по более низкой цене.

Эксперт посоветовала запасаться черникой в августе, когда отмечается снижение цены в розничном товарообороте.

Кривко не ожидает снижения спроса на ягоды из-за того, что россияне придерживаются здорового питания.

По данным СМИ, 1 кг клубники в России стоит от 450 до 3,65 тыс. рублей, черешни — от 580 до 1,28 тыс. рублей, вишни — от 590 до 640 рублей, малины — от 840 до 4 тыс. рублей, черники — от 150 до 700 рублей, смородины – от 450 до 890 рублей, крыжовника — от 590 до 1,19 тыс. рублей.

Ранее россиян предупредили о повышенной инфляции в июле.