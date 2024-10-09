Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Англии на посетителя ресторана с неба упала рыба, когда он ел пиццу

Metro: чайка сбросила рыбу на британца, когда он ел пиццу

close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Англии на посетителя ресторана с неба упала рыба, когда он ел пиццу, пишет Metro.

Как пишут СМИ, мужчина с друзьями ел пиццу, когда над его столом пролетела чайка и сбросила рыбу прямо на еду. После этого гость осторожно достал из пиццы неожиданную добавку и обратился к официантам, чтобы сообщить о произошедшем.

Владелец ресторана Майк Уэйд отреагировал на инцидент с юмором.

«Я, честно говоря, не мог в это поверить. Прицел чайки был идеальным, и рыба приземлилась прямо в пиццу под таким углом, что это было поистине удивительно», — прокомментировал мужчина.

Ресторан любезно предложил клиентам заменить пиццу на новую, убедившись, что люди не пострадали.

Несмотря на инцидент, гости остались довольны и посмеялись над случившимся.

Ранее в Англии стая чаек напала на девушку и отобрала у нее еду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами