В Англии на посетителя ресторана с неба упала рыба, когда он ел пиццу, пишет Metro.

Как пишут СМИ, мужчина с друзьями ел пиццу, когда над его столом пролетела чайка и сбросила рыбу прямо на еду. После этого гость осторожно достал из пиццы неожиданную добавку и обратился к официантам, чтобы сообщить о произошедшем.

Владелец ресторана Майк Уэйд отреагировал на инцидент с юмором.

«Я, честно говоря, не мог в это поверить. Прицел чайки был идеальным, и рыба приземлилась прямо в пиццу под таким углом, что это было поистине удивительно», — прокомментировал мужчина.

Ресторан любезно предложил клиентам заменить пиццу на новую, убедившись, что люди не пострадали.

Несмотря на инцидент, гости остались довольны и посмеялись над случившимся.

Ранее в Англии стая чаек напала на девушку и отобрала у нее еду.