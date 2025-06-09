«Вторичный эффект»: врач объяснила, почему «Оземпик» грозит слепотой

Принимающих «Оземпик» пациентов предупреждают об опасном побочном эффекте – угрозе слепоты. На самом деле в этом виноват не сам препарат, а сопутствующие факторы – например, гипогликемия и нарушение сосудистой регуляции. Речь идет не о полной слепоте, а о постепенном снижении зрения на фоне хронической нехватки питательных веществ. Это вид дистрофического изменения, объяснила НСН врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова.

«Случаи слепоты не массовые, а единичные, и описаны как вторичные осложнения, — пояснила врач. — Но в случае наступления слепоты должно быть сочетание факторов. То есть виноват не сам препарат, а, допустим, резкая гипогликемия — снижение уровня сахаров. Или нарушение сосудистой регуляции, то есть сосудистые спазмы».

Речь идет о вторичном эффекте препарата на фоне его бесконтрольного применения. Для приема такого серьезного лекарства должны быть соответствующие показания. Если его принимать длительное время, то зрение начнет постепенно ухудшаться на фоне нехватки питательных веществ. У пациента начинаются сосудистые катастрофы – ишемические реакции из-за нехватки тканевого питания и питания микрососудистом русле. Как раз это и поражает органы с микроциркуляцией крови, в первую очередь – глаза, объяснила врач.

Помимо этого, микроциркуляция крови важна в работе мозга, почек. Причем чаще всего проблемы начинаются у людей, которые принимают «Оземпик» не для лечения диабета, а для похудения. Они рискуют столкнуться, в том числе, с острой ишемией и хронической ишемизацией. В этом случае как раз грозит не резкая слепота, а постепенное ухудшение зрения, заключила Шилова.

Напомним, редкий побочный эффект в виде потери зрения у «Оземпика» и препарата от ожирения «Вегови» обнаружил Европейский фармакологический регулятор (EMA). Уточняется, что к этому приводит содержащееся в них действующее вещество, которое называется семаглутид. ЕМА подчеркивает, что по градации побочных действий, «очень редкий» может появиться у одного человека из 10 тысяч, принимающих препарат.

Ранее выяснилось, что в России под видом аналогов «Оземпика» продаются пустышки.