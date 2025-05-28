СМИ: в России под видом аналогов «Оземпика» продаются пустышки

Средства для похудения Azempic+ и Turbo Ozemріс российских производителей «Атриум» и «Амбрелла» незаконно используют наименование датского препарата от диабета «Оземпик». Об этом пишут «Известия».

Соответствующий вывод сделали ученые Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, а также эксперты проекта «Не рискуй. Проверь!» международной ассоциации «Антиконтрафакт», отметило издание.

В ходе экспертизы этих БАДов специалисты выяснили, что «жиросжигатели» не имеют ничего общего с «Оземпиком», при этом их название, упаковка и торговый знак до степени смешения напоминают оригинальное лекарство для лечения диабета.

«Известия» со ссылкой на исследование специалистов подчеркнули, что Azempic+ и Turbo Ozemріс не соответствуют заявленным свойствам, вводят в заблуждение потребителя, а значит, по закону подлежат изъятию из оборота.

В середине мая президент США Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил, что не считает препарат от диабета «Оземпик» эффективным. Политик рассказал о своем «очень умном, очень богатом» друге с «серьезным избытком веса», который приобрел препарат для похудения в Лондоне. Там он стоил в 15 раз дешевле.

«Он (друг. — «Газета.Ru») покупал в Лондоне что-то, наверное, «Оземпик». Укол для жирдяев, как я его называю. Я не думаю, что лекарство работает, если честно, но ему хотя бы на душе приятней», — отметил Трамп.

Ранее ученые выяснили, что «Оземпик» и его аналоги вызывают отвращение к вину и мясу.