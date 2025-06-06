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Эксперты обнаружили редкий побочный эффект от применения «Оземпика»

EMA обнаружил редкий побочный эффект «Оземпика», приводящий к потере зрения
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Shutterstock

Европейский фармакологический регулятор (EMA) обнаружил крайне редкий побочный эффект у известного препарата от диабета «Оземпик», а также у препарата от ожирения «Вегови». Прием этих препаратов может спровоцировать потерю зрения, говорится в пресс-релизе организации.

В релизе утверждается, что такие препараты, как «Оземпик», «Вегови», а также «Ребелсас» (Rybelsus) датской компании Novo Nordisk содержат действующее вещество, которое называется семаглутид и содержится в препаратах для лечения диабета и ожирения.

«EMA завершил исследование препаратов, содержащих семаглутид из-за подозрений о возможном повышенном риске развития передней неартериитной ишемической невропатии зрительного нерва (NAION). PRAC пришел к выводу, что NAION — это очень редкий побочный эффект семаглутида», — утверждается в пресс-релизе.

ЕМА подчеркивает, что по градации побочных действий, «очень редкий» может появиться у одного человека из 10 тысяч, принимающих препарат.

30 мая сообщалось, что генерального директора завода по производству российского аналога «Оземпика» арестовали якобы за попытку дать взятку сотруднику Минздрава. Таким образом представитель компании хотел поспособствовать регистрации своего препарата.

Ранее ученые выяснили, что «Оземпик» и его аналоги вызывают отвращение к вину и мясу.

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