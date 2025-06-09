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К Кодексу этики в сфере ИИ присоединились 33 организации

Организации из 22 стран присоединиффлись к Кодексу этики в сфере ИИ
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Ingram Images/Global Look Press

К Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ), разработанному Альянсом в сфере ИИ, присоединились 33 организации из 22 стран мира, сообщает пресс-служба Сбера.

Всего Кодекс этики ИИ подписали более 900 организаций, среди которых 80 зарубежных компаний.

Кодекс создан с целью заложить основу для надежной, ответственной и безопасной разработки ИИ и служит практическим руководством для всех заинтересованных сторон.

Как отметил управляющий директор центра человекоцентричного ИИ Сбера, генеральный секретарь AI Alliance Network Андрей Незнамов, массовое присоединение новых стран подтверждает глобальный запрос на этические стандарты в ИИ.

«Российская инициатива становится объединяющей платформой для формирования устойчивого будущего цифровых технологий», — сказал он.

В Альянсе в сфере ИИ отметили, что российская сторона приветствует интерес стран к совместной работе над созданием безопасной и человекоориентированной экосистемы ИИ.

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