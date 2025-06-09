В Казани огонь охватил 500 «квадратов» склада с растворителем

Спасатели потушили пожар на складе с растворителем в Казани

Спасатели ликвидировали пожар на складе с растворителем на территории предприятия на Революционной улице в Казани. Об этом сообщило МЧС России.

«Пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь затронул 500 квадратных метров пластиковых кубов с растворителем. Пламя потушили 60 пожарных при поддержке 24 единиц спецтехники. По предварительной информации, никто не пострадал.

7 июня в подмосковном Пушкино огонь вспыхнул в здании, где хранилась легковоспламеняющаяся жидкость в бочках, газовые баллоны и поддоны. К борьбе с огнем привлекли более 100 пожарных и 27 единиц техники.

Изначально огонь распространился на 8,1 тыс. кв. м, однако вскоре площадь возгорания увеличилась до 21 тыс. кв. м. Кроме того, пламя перекинулось на соседнее строение, а на складе на площади в 13 тыс. кв. м обрушилась кровля. По словам очевидцев, на месте возгорания были слышны взрывы.

На второй день тушения огонь смогли ликвидировать.

Ранее пожар на предприятии под Тулой после падения дрона ВСУ попал на видео.