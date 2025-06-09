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В Волгограде мигрант истязал собутыльницу ножом и табуретом

В Волгограде будут судить мигранта, избившего женщину табуретом
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Depositphotos

В Волгограде будут судить мужчину, который истязал знакомую. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, иностранец пришел к малознакомой женщине домой, там они выпивали алкоголь, но в какой-то момент мужчина попросил дать денег на покупку дополнительных спиртных напитков, и пострадавшая отказала.

После этого мигрант стал избивать ее кулаками, ножом и табуретом. В какой-то момент мужчине показалось, что оппонентка не дышит, поэтому он остановился и лег спать.
Пострадавшая тем временем смогла обратиться за помощью. У нее обнаружили травму грудной клетки и переломы.

«Женщина выжила лишь благодаря экстренной госпитализации и своевременно оказанной ей медицинской помощи», – сообщается в публикации.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело, ему предъявили обвинения. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мужчина из ревности сдавливал любимой пальцы, избивал и запрещал общаться с семьей.

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