Мужчина из ревности сдавливал любимой пальцы, избивал и запрещал общаться с семьей

В Прокопьевске мужчину осудили за истязание возлюбленной из ревности

Суд вынес приговор жителю Прокопьевска, который истязал возлюбленную из ревности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кемеровской области.

Пара познакомилась в апреле прошлого года, но уже в сентябре они стали жить вместе в квартире родителей молодого человека. Спустя некоторое время возлюбленный начал обжигать девушку, прикладывая к ее коже раскаленную ложку. Затем он стал систематически избивать сожительницу.

«Злоупотребляя своим физическим превосходством, он нанес удар кулаком в лицо, сломав ей нос, сдавливал плоскогубцами фаланги пальцев левой руки и неоднократно избивал», – сообщается в публикации.

По словам самой пострадавшей, мужчина запрещал ей общаться с близкими. Находясь рядом с молодым человеком, она постоянно боялась новых издевательств.

Суд приговорил мужчину к 4,5 года лишения свободы. Помимо этого, фигуранта обязали выплатить компенсацию в размере 350 тысяч рублей.

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