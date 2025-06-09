Россиян предупредили об опасности перегрева смартфона в жаркую погоду

ОСН: при перегреве смартфона в жару нельзя его заряжать или использовать Wi-Fi

В жаркую погоду, когда температура воздуха превышает +30 градусов, аккумулятор смартфона может серьезно перегреться, что грозит его поломкой. Чтобы предотвратить это, нужно следовать основным правилам, в том числе стараться не использовать уже горячий гаджет, не заряжать его и отключить Wi-Fi, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

В целом небольшой нагрев смартфона – это нормально. Начинать волноваться специалисты советуют, когда на экране появляется предупреждающий значок, а сам телефон начинает работать медленно. В этом случае нужно дать ему «отдых» и некоторое время не использовать. Рекомендуется снять с него чехол, который часто мешает нормальному циркулированию воздуха, а затем убрать гаджет в тень как можно дальше от солнечных лучей.

У нагревшегося телефона также нужно снизить яркость экрана, так как это один из самых энергоемких компонентов, а также по возможности закрыть все вкладки. После всего перечисленного нужно перезагрузить телефон, что должно помочь ему остыть.

Также эксперты советуют отключить Wi-Fi, Bluetooth, геолокацию и точку доступа Wi-Fi, которые требуют много энергии и дополнительно нагревают телефон. Лучше не ставить его на зарядку, так как в это время гаджеты нагреваются сильнее. Специалисты советуют положить его на твердую поверхность, а при наличии вентилятора и кондиционера держать рядом с ними.

Среди других советов, которые помогают «охладить» смартфон – очистка кеша и обновление программного обеспечения.

Напомним, неоправданный перегрев смартфона в режиме ожидания и быстрая разрядка аккумулятора могут указывать на прослушивание устройства – об этом предупредил руководитель отдела анализа, мониторинга и реагирования Angara Security Никита Новиков. Он советовал в такой ситуации проверить наличие переадресации можно при помощи команды *#21#, проверить детализацию звонков и интернет-активности в личном кабинете оператора, а также изучить телефон на присутствие программ без иконок, которые не связаны с официальным магазином приложений или имеют доступ к микрофону, камере, геолокации и служебным данным.

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