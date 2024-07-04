Россиянам рассказали, может ли смартфон воспламениться от жары

Крайне маловероятно, что смартфон может сам воспламениться от жары, поскольку данная техника рассчитана на эксплуатацию при высоких температурах. Об этом в интервью РИАМО сообщил эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

«Допустим, та же Саудовская Аравия. Там жарче, и техника там прекрасно работает. Производители учитывают различные климатические зоны. Не будем забывать, что по большей части техника производится в Китае, где в среднем жарче, чем у нас», — рассказал специалист.

При этом он посоветовал не допускать попадания на телефон прямых солнечных лучей, например, оставляя его на приборной панели в автомобиле.

В начале недели в России зафиксировали 39 температурных рекордов, восемь из которых — в региональных центрах. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, температурный рекорд 1890 года обновился в Москве, 2 июля в столице воздух прогрелся до плюс 32 градусов. До этого рекорд составил плюс 31,9 градуса. Также аномальная жара была во вторник в Запорожье, Брянске, Твери, Туле, Владимире, Владивостоке, Вологде.

Ранее Вильфанд предупредил об опасных «египетских» ночах в Москве.