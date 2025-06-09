Россиянам рассказали, как понять, что дружба себя исчерпала

Важно замечать сигналы, когда дружеские отношения становятся односторонними и начинают тянуть вниз. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Если вы замечаете, что только вы проявляете инициативу, звоните, приглашаете встретиться, а в ответ — равнодушие, это может быть признаком односторонней связи. Также стоит задуматься, если человек не интересуется вашими делами, не поддерживает в трудные моменты и пропадает, когда вам особенно важна помощь», — посоветовала специалист.

Кроме того, дружба не может строиться на постоянных конфликтах. Если встречи чаще заканчиваются ссорами и взаимными упреками — это еще один сигнал, добавила она.

До этого Крашкина объяснила, почему взрослым тяжело заводить новых друзей. По ее словам, после определенных жизненных опытов люди могут бояться открываться новым знакомым из-за страха быть отвергнутыми или осмеянными. Также имеет место нехватка свободного времени.

Ранее россиянам рассказали, является ли нормой отсутствие друзей.