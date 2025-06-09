На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как понять, что дружба себя исчерпала

Врач Крашкина: дружба не должна приносить усталость и раздражение
close
Freepik.com

Важно замечать сигналы, когда дружеские отношения становятся односторонними и начинают тянуть вниз. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Если вы замечаете, что только вы проявляете инициативу, звоните, приглашаете встретиться, а в ответ — равнодушие, это может быть признаком односторонней связи. Также стоит задуматься, если человек не интересуется вашими делами, не поддерживает в трудные моменты и пропадает, когда вам особенно важна помощь», — посоветовала специалист.

Кроме того, дружба не может строиться на постоянных конфликтах. Если встречи чаще заканчиваются ссорами и взаимными упреками — это еще один сигнал, добавила она.

До этого Крашкина объяснила, почему взрослым тяжело заводить новых друзей. По ее словам, после определенных жизненных опытов люди могут бояться открываться новым знакомым из-за страха быть отвергнутыми или осмеянными. Также имеет место нехватка свободного времени.

Ранее россиянам рассказали, является ли нормой отсутствие друзей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами