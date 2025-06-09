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Врач раскрыла, почему взрослым тяжело заводить новых друзей

Врач Крашкина: страх и нехватка времени мешают взрослым заводить друзей
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Freepik

Нехватка свободного времени и наличие внутренних барьеров часто мешают взрослым заводить новых друзей. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Взрослые, особенно после определенных жизненных опытов, могут бояться открываться новым людям из-за страха быть отвергнутыми или осмеянными. Это может приводить к недоверию и избеганию новых дружеских отношений», — отметила специалист.

Как правило, взрослые предпочитают сосредоточиться на меньшем круге людей, к примеру, на семье, старых друзьях и соседях, что ограничивает возможность завести новые дружеские отношения, добавила врач.

До этого Крашкина говорила, что отсутствие друзей не всегда означает проблему. Если человек является интровертом и ему комфортно в одиночестве — это норма. В других случаях, по ее словам, отсутствие дружеских связей может быть тревожным сигналом.

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