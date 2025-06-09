Россиянам рассказали, является ли нормой отсутствие друзей

Отсутствие друзей не всегда означает проблему. Если человек является интровертом и ему комфортно в одиночестве — это норма, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. В других случаях, по ее словам, отсутствие дружеских связей может быть тревожным сигналом.

«Если человек хочет дружбы, но не может наладить отношения, это может говорить о заниженной самооценке, социальной тревожности или прошлом негативном опыте. Иногда причина кроется в ощущении собственной ненужности или в страхе быть отвергнутым», — пояснила специалист.

Она добавила, что, если одиночество сопровождается чувством жалости к себе и тревожностью, — это повод обратиться за помощью.

В 2025 году американские психологи из Мичиганского университета изучили воздействие дружбы и романтической любви на симптомы депрессии в течение жизни.

Исследователи отмечают, что общество часто придает большее значение романтическим отношениям, считая их основным источником счастья. Однако дружба может быть более стабильным и надежным буфером против депрессии.

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