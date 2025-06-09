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Туристам дали совет, который поможет не привезти клопов из отпуска

Pravda.Ru: хранение багажа в ванной отеля защитит от клопов
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Shutterstock

Хранение багажа в ванной комнате поможет путешественникам не привезти клопов из отпуска домой. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Они пояснили, что клопы обычно прячутся в текстиле, при этом ванная представляет собой стерильную и гладкую комнату, где у насекомых нет укрытий.

«Каждый раз, когда я заезжаю в отель, ставлю багаж в ванной, у входа или на любой твердой поверхности, подальше от кровати и ковра. Так я снижаю риск прихватить клопов с собой домой», — поделилась писатель и основатель Just Packed Лидия Мансел.

Она посоветовала оставлять записку для горничных, чтобы чемодан не перемещали. Кроме того, туристам посоветовали осматривать швы на матрасе, углы кровати и спинки мебели при въезде в отель, не класть багаж на пол или мягкую мебель, а также использовать чемоданы из твердых материалов, потому что клопам труднее в них закрепиться.

Эксперт по дезинсекции Норман Смит до этого говорил, что необычный запах, который напоминает смесь миндаля и плесени, может сигнализировать о наличии постельных клопов в спальне.

Ранее россиянам рассказали, как избавиться от постельных клопов.

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