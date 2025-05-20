Россиянам рассказали, какой запах сигнализирует о нашествии постельных клопов

Необычный запах, который напоминает смесь миндаля и плесени, может сигнализировать о наличии постельных клопов в спальне. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на эксперта по дезинсекции Нормана Смита.

Кроме того, на заражение могут указывать темно-коричневые точки на постельном белье и маленькие пятна крови — следы от укусов или раздавленных насекомых. Чтобы избавиться от клопов, специалист посоветовал снять белье и постирать его при температуре не ниже 60°C. При этом важно не перемещать вещи между комнатами, чтобы избежать распространения насекомых.

«При обширном заражении — не терять времени и обратиться к профессионалам», — добавили в сообщении.

Специалист по дезинсекции Юрий Морозов до этого говорил, что специфический запах, который напоминает аромат мускатного ореха, может указывать на наличие клопов в квартире. По его словам, на первоначальной стадии их может быть тяжело обнаружить, потому что они прячутся непосредственно под плинтусами, за наличниками дверей и за розетками. Он посоветовал обращать внимание на появление маленьких черных точек на постели, которые также говорят о присутствии клопов.

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