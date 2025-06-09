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Женщина случайно обнаружила в пластиковом контейнере на помойке миллионы

В Таиланде женщина случайно нашла на помойке 12 млн батов
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boomriderphoto/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Таиланде женщина случайно нашла на помойке миллионы. Об этом сообщает издание The Thaiger.

По информации СМИ, неожиданную находку сделала жительница провинции Нонтхабури 5 июня. По ее словам, около восьми вечера она возвращалась домой с работы, когда заметила на площадке для мусора серый пластиковый контейнер. Она подошла к нему, чтобы осмотреть и довольно быстро приняла решение, что контейнер пригодится ей в хозяйстве. Женщина убрала крышку, чтобы вытряхнуть его содержимое, и обнаружила внутри целое состояние — большое количество пачек с купюрами номиналом 1000 батов (около 2400 рублей) — спрятанное под мужским спортивным костюмом. Она побоялась пересчитывать содержимое и сразу позвонила в полицию. Прибывшие правоохранители установили, что в контейнере находится 12 млн батов (почти 29 млн рублей).

Полиция связалась с банком, в котором были сняты деньги, и выяснила, что найденные купюры снимали в 2020 году. Деньги изъяли. Полиция устанавливает владельца наличных, а также обстоятельства, при которых столь внушительная сумма оказалась на мусорной площадке.

Ранее стало известно о садовнице из США, которая нашла клад во время уборки листьев в общественном парке.

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