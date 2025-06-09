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В Таиланде взорвались две бомбы, спрятанные в урнах

Bangkok Post: в Паттани пострадала женщина из-за взрыва бомбы в урне
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Vincent Thian/AP

Вечером в воскресенье в центре города Паттани (Таиланд) прогремели два взрыва. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По данным полиции, первый взрыв произошел около 20:05 у ночного фудкорта, второй — через несколько минут в соседнем переулке между отелями Santisook и Palace. В обоих случаях бомбы были спрятаны в мусорных урнах у дороги.

По предварительным данным, легкие ранения получила женщина-продавец на рынке. Также повреждены как минимум два мотоцикла.

Территория была оцеплена, на место прибыли саперы для проверки района.

На следующий день утром возле перекрестка на другой стороне города нашли третью бомбу с таймером — она была рассчитана на взрыв в 20:00. Обезвреживание устройства заняло у военных более часа.

Власти призвали жителей Паттани, а также соседних провинций Яла и Наратхиват соблюдать бдительность, особенно в местах с большим скоплением людей и в торговых зонах.

Ранее российским туристам дали советы для безопасного отдыха в Таиланде.

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