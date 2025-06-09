В прокуратуре рассказали о ситуации с теплоходом, получившим пробоину на Енисее

Теплоход, который получил пробоину на Енисее, был частично подтоплен. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В результате инцидента допущено частичное подтопление теплохода, принимаются меры для предотвращения экологического вреда», — сказано в сообщении.

В нем также говорится, что транспортной прокуратурой региона были организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности судоходства, осуществляется контроль за ликвидацией последствий инцидента.

По данным регионального отделения МЧС, 8 июня в 20:57 по местному времени (16:57 по мск) в результате удара о пороги теплоход, буксирующий две баржи, получил пробоину и повреждение рулевого управления. Также у судна поврежден топливный бак. Теплоход прибило к берегу. По данным единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Енисейского района, произошел разлив 10-15 тонн дизельного топлива.

В результате происшествия пострадавших нет, движение судов не нарушено.

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