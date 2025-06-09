«К бабушкам в родные кишлаки»: в Госдуме призвали депортировать детей мигрантов, не знающих русский

Детей мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку и не поступивших в школы, нужно отправлять «к бабушкам в родные кишлаки». Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев. Он отметил, что в отношении родителей таких детей нужно составлять протоколы о ненадлежащем воспитании, а после двух правонарушений — «отправлять домой» и взрослых тоже.

«Что нужно делать с теми детьми, которые не прошли тестирование, — их нужно отправлять домой, к бабушкам своим, в родные кишлаки. Существует ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей — это статья 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. По ней МВД в прошлом году составило около восьми тысяч протоколов в отношении родителей детей мигрантов, чьи дети не посещают школу. В отношении тех родителей, чьи дети не сдали экзамены, если через некоторое время выяснится, что они по-прежнему находятся в стране и не посещают учебное заведение, неважно по уважительной, неуважительной причине, эти протоколы должны составляться. Если два таких протокола будет составлено за год, то эти родители должны будут подлежать депортации из России. Таким образом надо решать эту проблему — отправлять их домой», — сказал он.

По словам Матвеева, результаты тестирования детей мигрантов на знание русского языка превзошли «худшие ожидания», поэтому теперь непонятно, что делать со школьниками, уже зачисленными в учебные заведения.

«Результаты тестирования, конечно, превзошли все худшие ожидания. Многие говорили, что дети мигрантов, которые находятся в наших школах, плохо знают русский язык, но мы даже не предполагали, что настолько плохо. Отсюда возникает вопрос — что делать с теми детьми, которые уже зачислены в школы, закон обратной силы не имеет, и поэтому они балластом будут продолжать находиться в этих учебных заведениях, мешая учебному процессу всех остальных», — добавил он.

С апреля в России начал действовать новый закон, согласно которому дети мигрантов могут быть зачислены в образовательные учреждения только при наличии легального статуса в стране и достаточного владения русским языком.

9 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что к экзамену по русскому языку были допущены лишь 498 детей мигрантов из 2868 подавших заявления. По его словам, за два месяца действия новых норм они показали свою эффективность — от общего числа заявившихся в школы приняты были только 4%.

Ранее стало известно, что депутаты рассмотрят законопроект о передаче в МВД данных о детях мигрантов.