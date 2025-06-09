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Стало известно о пользе пророщенных семян

Врач Соломатина: пророщенные семена принесут больше пользы, чем сухие
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Depositphotos

Пророщенные семена стоит включать в свой рацион питания, потому что они содержат более высокую концентрацию полезных веществ, чем сухие зерна. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что полезные элементы в сухом семени «законсервированы» внутри. При этом в ходе прорастания эти вещества высвобождаются оттуда. Помимо этого, там образуются ферменты, которые необходимы людям для усвоения всех витаминов, микро- и макроэлементов.

«Употреблять можно любые пророщенные семена. Например, гречка богата магнием, овес — витаминами группы В, в льне много омега-3 жирных кислот, а в сое — аминокислот», — уточнила Соломатина.

По ее словам, их лучше есть сырыми, чтобы получить всю пользу, например, добавлять в салат или суп. При этом врач призвала отказаться от них людям с индивидуальной непереносимостью и болезнями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Ученые из Лаборатории пищевых технологий ESPOL до этого выяснили, что мука из пророщенных зерен обогащает хлеб полезными веществами. Герминация — процесс проращивания зерна — активирует природные ферменты и улучшает его состав. В результате возрастает содержание антиоксидантов, устойчивого крахмала и биоактивных соединений, улучшается усвояемость питательных веществ.

Ранее врач назвала продукты, которые важно исключить из рациона в жару.

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