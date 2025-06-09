Врач озвучила главные причины сильной потливости

Сильная потливость в холодную погоду или ночью может говорить о наличии эндокринного нарушения или патологий щитовидной железы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Инна Мисникова.

По ее словам, иногда это может происходить при дефиците йода в организме. Кроме того, с сильной потливостью могут сталкиваться женщины, у которых наступила менопауза, потому что это состояние сопровождается чувством жара.

Врач подчеркнула, что сильная потливость является нормальной реакцией организма только для жары.

«При внезапной и сильной потливости нужно обратиться к врачу, чтобы избежать развития патологий», — заключила Мисникова.

Доктор Сухайль Хуссейн, врач общей практики из Великобритании, до этого рассказала, что обильное и регулярное потоотделение во время сна может указывать на развитие лейкемии или лимфомы. Врач объяснил, что с наступлением лета ночная потливость может проявляться у многих людей, особенно в самые жаркие и душные периоды. Такая реакция организма в целом считается нормальной. По словам специалиста, насторожить должно длительное сохранение этого симптома и его проявление даже в прохладную погоду.

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