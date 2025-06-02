Врач рассказал, на какой вид рака может указывать ночная потливость

Daily Mail: ночная потливость может быть признаком лейкемии или лимфомы

Обильное и регулярное потоотделение во время сна может указывать на развитие лейкемии или лимфомы. Об этом изданию Daily Mail рассказал доктор Сухайль Хуссейн, врач общей практики из Великобритании.

Врач объяснил, что с наступлением лета ночная потливость может проявляться у многих людей, особенно в самые жаркие и душные периоды. Такая реакция организма в целом считается нормальной. По словам специалиста, насторожить должно длительное сохранение этого симптома и его проявление даже в прохладную погоду.

«Ночная потливость может быть признаком чего-то более серьезного, например инфекции, наступления менопаузы или даже рака. Пот, связанный с онкологическими заболеваниями, обычно очень обильный», — рассказал доктор Хуссейн.

По словам врача, если ночная потливость сопровождается другими симптомами, такими как усталость, необъяснимые синяки, боль, покраснение кожи, учащенное сердцебиение или ломота в суставах и мышцах, не стоит откладывать визит к врачу. Увеличение лимфатических узлов на шее, в паху или в брюшной полости также может указывать на рак крови, такой как лейкемия или лимфома.

«Эти железы помогают бороться с инфекцией, и их воспаление может указывать на то, что организм борется с чем-то серьезным. Когда раковые клетки отделяются от опухоли, они могут перемещаться в близлежащие лимфатические узлы, вызывая их набухание», — уточнил врач.

Эксперт также отметил, что другие редкие виды рака также могут вызывать потливость.

«Группа онкологических заболеваний, известных как карциноиды, сопровождается гормональной дисфункцией нейроэндокринной системы и, следовательно, может вызывать повышенное потоотделение», — заключил доктор.

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