Учительница совратила двоих школьников и едва не изнасиловала третьего

Учительницу из американского штата Канзас обвиняют в растлении и изнасиловании школьников. Об этом сообщает Ad Astra Radio.

Педагог по имени Уитни Шулл вступала в отношения с двумя подростками, чей возраст не уточняется. Один из них якобы согласился на соитие, второго она изнасиловала. Она также хотела надругаться над третьим подростком, удерживая за запястья, но сделать это не получилось.

Шулл обвиняют в том числе и в покупке алкоголя для несовершеннолетних. Напоила ли она школьников перед соитием, не сообщается.

Женщину арестовали, но вскоре освободили, так как она смогла заплатить залог в размере $20 тысяч (более 1,5 миллиона рублей). По решению суда она не может общаться с пострадавшими и свидетелями по делу. Первое заседание назначено на начало следующей недели.

До этого в штате Калифорния учительница завела отношения с учениками и родила от одного из них. Сначала она оставалась с ними в кабинете и обсуждала личные темы, затем – совершала действия сексуального характера.

Ранее сотрудница школы совратила школьника и не попала в тюрьму.