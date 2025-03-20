Сын маньяка Чикатило отправился служить в ВСУ

Юрий Мирошниченко, сын серийного убийцы Андрея Чикатило, служит в рядах ВСУ. Об этом сообщил Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, 56-летний мужчина некоторое время назад сменил фамилию и переехал в Харьков. В начале спецоперации он отправился служить в ВСУ. На данный момент сын известного убийцы служит на Харьковском направлении.

Известно, что после переезда на Украину мужчина участвовал в событиях на Майдане и выступал в поддержку страны. При этом причиной отправки на фронт стал отказ выплачивать алименты жене.

«У Юрия накопились долги. Он должен был не только сыну, но и многочисленным банкам. Также сын каннибала не оплатил дорожные штрафы», – сообщается в публикации.

У мужчины были и другие проблемы с законом. Он отбывал наказание по разным статьям, включая покушение на убийство. В местах лишения свободы сын Чикатило провел 13 лет. Находясь в колониях, он не скрывал своего родства с маньяком.

Ранее «зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко отправился служить на СВО.