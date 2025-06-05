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В Петербурге частично обрушились строительные леса на одном из домов

Прокуратура Петербурга проведет проверку из-за обрушения строительных лесов
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Прокуратура г. Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге частично обрушились строительные леса на одном из домов на Загородном проспекте. Об этом сообщила прокуратура города в своем Telegram-канале.

Судя по кадрам с места событий, фрагменты лесов упали на улицу, что могло создать опасность для прохожих. Тем не менее о пострадавших не сообщается. По факту произошедшего инициирована проверка.

«Прокуратура даст оценку соблюдения подрядной организацией, осуществляющей ремонтные работы, законодательства об охране труда. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий», — сообщили в ведомстве.

По данным издания «Фонтанка», инцидент произошел по адресу Загородный проспект, 17. Сообщается, что падение лесов привело к приостановке движения трамваев по двум маршрутам.

В пресс-службе Фонда капремонта назвали причиной обрушения лесов неблагоприятные погодные условия, ненадежные крепления и сильный ветер, для которого ткань на лесах стала своего рода парусом. Занимавшуюся возведением конструкции организацию оштрафовали.

«В течение двух часов последствия падения будут устранены. Далее будет проведена диагностика конструкции, установлен дополнительный крепеж», — рассказали в фонде Капитального ремонта.

Там отметили, что в результате обрушения лесов никто не пострадал.

Ранее МЧС сообщило об обрушении строительных лесов после взрыва газа в ТЦ в Апшеронске.

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