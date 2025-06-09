Маск впервые поддержал Трампа после ссоры

Предприниматель Илон Маск впервые после недавнего конфликта с президентом США Дональдом Трампом выразил ему поддержку. Бизнесмен репостнул в соцсети X публикацию Трампа с призывом к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться за ситуацию в Лос-Анджелесе.

В посте Трамп обратился к властям Калифорнии, обвинив их в неспособности справиться с уличными беспорядками, и потребовал извинений перед местными жителями.

Маск не стал комментировать публикацию, но чуть раньше также поделился другим постом Трампа, где тот заявил о намерении навести порядок в Лос-Анджелесе из-за «вторжения мигрантов». В ответ предприниматель добавил эмоджи с двумя американскими флагами.

Трамп и Маск были в дружеских отношениях во время президентской кампании первого, но разругались после ухода предпринимателя с госслужбы в конце мая. Поводом стал в том числе «большой и прекрасный» законопроект, предусматривающий налоговые льготы для граждан. Маск посчитал документ «отвратительной мерзостью», заявил, что инициатива Трампа увеличит «и без того гигантский дефицит бюджета» и обременит американские семьи непосильным долгом.

По данным издания Bloomberg, Маск решил помешать законопроекту Трампа, поскольку не смог убедить законодателей сохранить в документе важные налоговые льготы для электромобилей. Источник агентства утверждает, что поправки к закону предусматривают отмену субсидий на электромобили в размере $7,5 тыс. к концу 2025 года. Маск отрицает, что его конфликт с президентом начался из-за этого.

Ранее отец Маска рассказал о заболевании сына из-за сотрудничества с Белым домом.