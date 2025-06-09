На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск впервые поддержал Трампа после ссоры

Маск поддержал призыв Трампа к губернатору Калифорнии извиниться
close
Alex Brandon/AP

Предприниматель Илон Маск впервые после недавнего конфликта с президентом США Дональдом Трампом выразил ему поддержку. Бизнесмен репостнул в соцсети X публикацию Трампа с призывом к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться за ситуацию в Лос-Анджелесе.

В посте Трамп обратился к властям Калифорнии, обвинив их в неспособности справиться с уличными беспорядками, и потребовал извинений перед местными жителями.

Маск не стал комментировать публикацию, но чуть раньше также поделился другим постом Трампа, где тот заявил о намерении навести порядок в Лос-Анджелесе из-за «вторжения мигрантов». В ответ предприниматель добавил эмоджи с двумя американскими флагами.

Трамп и Маск были в дружеских отношениях во время президентской кампании первого, но разругались после ухода предпринимателя с госслужбы в конце мая. Поводом стал в том числе «большой и прекрасный» законопроект, предусматривающий налоговые льготы для граждан. Маск посчитал документ «отвратительной мерзостью», заявил, что инициатива Трампа увеличит «и без того гигантский дефицит бюджета» и обременит американские семьи непосильным долгом.

По данным издания Bloomberg, Маск решил помешать законопроекту Трампа, поскольку не смог убедить законодателей сохранить в документе важные налоговые льготы для электромобилей. Источник агентства утверждает, что поправки к закону предусматривают отмену субсидий на электромобили в размере $7,5 тыс. к концу 2025 года. Маск отрицает, что его конфликт с президентом начался из-за этого.

Ранее отец Маска рассказал о заболевании сына из-за сотрудничества с Белым домом.

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Маска
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами