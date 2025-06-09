Вода в Сочи прогрелась до 20 градусов

В ближайшее время дневная температура на юге европейской части нашей страны поднимется до уровня +30...+33°C, однако ближе к выходным начнется ее снижение. Об этом ТАСС рассказал Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра России.

Уже сейчас морская вода вдоль побережья Черного моря достигла комфортной температуры. По данным синоптиков, в Сочи и Анапе вода прогрелась до +20°C, в Геленджике — до +21°C, а в районе Туапсе фиксируется пока лишь +19°C.

При этом на Крымском полуострове ситуация отличается: там вода еще прохладнее. Так, в Феодосии она составляет всего +15°C, а в Ялте и Алуште — около +17...+18°C. Ожидается, что комфортные показатели (+22°C) установятся здесь лишь ближе к концу третьей декады текущего месяца.

До этого Вильфанд сообщил, что в Московском регионе со вторника, 11 июня, ожидается резкое похолодание. Столбики термометров опустятся почти на 10°C по сравнению с прошлой неделей — днем температура составит всего 19–21°C.

Ранее синоптик предупредил о самом высоком классе пожароопасности в девяти регионах РФ.