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Синоптик предупредил о самом высоком классе пожароопасности в девяти регионах РФ

Синоптик Вильфанд сообщил о пятом классе пожароопасности в 9 регионах России
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Владимир Трефилов/РИА Новости

В ближайшие дни в девяти российских регионах прогнозируется пятый (высший) класс пожарной опасности (пожары возникают от любого источника огня и повышенных температур, а огонь быстро распространяется по территории и потушить его крайне сложно), сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в начале следующей недели такая ситуация будет в Северо-Западном федеральном округе, где расположены Архангельская и Новгородская области. В Южном федеральном округе, включающем Волгоградскую и Астраханскую области и Калмыкию, уже находится заметный очаг природной пожарной опасности. На Северном Кавказе аналогичная ситуация ожидается в Дагестане.

Вильфанд отметил, что в Свердловской области сохранится высший класс пожарной опасности. В Алтайском крае и Томской области в Сибири он тоже распространится на большие территории. А в Забайкалье из-за понижения температуры, заморозков и дождей, класс пожарной опасности снизится, однако потом снова станет увеличиваться.

До этого Вильфанд рассказал, что 7 и 8 июня в регионах Сибири и Дальнего Востока возможны опасные погодные явления. Там прогнозируются дожди, грозы и крупный град.

Ранее бушующие в Забайкалье пожары сняли из космоса.

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