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В Норвегии 135-метровый корабль сел на мель во дворе мужчины и едва не протаранил его дом

В Норвегии грузовое судно село на мель в нескольких метрах от жилого дома
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Joanne Fielder

Корабль сел на мель около дома жителя Норвегии. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел недалеко от города Тронхейм. Грузовое 135-метровое судно NCL Salten врезалось в палисадник мужчины по имени Йохан Хелберг, корабль едва не столкнулся с его домом.

Авария произошла около пяти часов утра. Как рассказал сам владелец участка, он проснулся от того, что сосед звонил в его дверь. Позже Хелберг увидел судно у себя во дворе.

«Я подошел к окну и был весьма удивлен, увидев большой корабль. Мне пришлось согнуть шею, чтобы увидеть его верхушку. Это было так нереально», – поделился Хелберг.

На борту судна находились 16 членов экипажа, среди них – норвежцы, литовцы, украинцы и русские. Информация о разливе нефти не поступала.

На данный момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего. На корабле уже выявили подозреваемого, но подробности не уточняются.

Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям появились на церемонии наречения корабля в Шотландии.

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