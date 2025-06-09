Мать заявила, что ее дочь изнасиловали в детской больнице Петербурга

СК проверяет данные о насилии в отношении девочки в больнице Петербурга

Следователи Санкт-Петербурга получили данные о противоправных действиях в детской больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале управления СК по городу.

По данным ведомства, инцидент произошел 5 июня в больнице в Петроградском районе. Согласно полученным сведениям, две несовершеннолетние пациентки совершили противоправные действия в отношении 11-летней девочки. В СК проводят проверку по ст.132 УК РФ («Совершение насильственных действий сексуального характера»). Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по ее итогам.

В управлении МВД по Санкт-Петербургу заявили, что о случившемся в палате больницы в доме 13 по улице Чапыгина сообщила 7 июня 43-летняя женщина. По ее словам, в 22:00 5 июня трое несовершеннолетних совершили противоправные действия в отношении ее дочери.

Ранее девочку заманили шоколадом в мечеть и изнасиловали.