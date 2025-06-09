На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мать заявила, что ее дочь изнасиловали в детской больнице Петербурга

СК проверяет данные о насилии в отношении девочки в больнице Петербурга
close
Максим Блинов/РИА Новости

Следователи Санкт-Петербурга получили данные о противоправных действиях в детской больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале управления СК по городу.

По данным ведомства, инцидент произошел 5 июня в больнице в Петроградском районе. Согласно полученным сведениям, две несовершеннолетние пациентки совершили противоправные действия в отношении 11-летней девочки. В СК проводят проверку по ст.132 УК РФ («Совершение насильственных действий сексуального характера»). Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по ее итогам.

В управлении МВД по Санкт-Петербургу заявили, что о случившемся в палате больницы в доме 13 по улице Чапыгина сообщила 7 июня 43-летняя женщина. По ее словам, в 22:00 5 июня трое несовершеннолетних совершили противоправные действия в отношении ее дочери.

Ранее девочку заманили шоколадом в мечеть и изнасиловали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами