На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожар на заводе в Мелитополе потушен

МЧС: пожар на промпредприятии в Мелитополе ликвидирован
close
МЧС Запорожской области

На неработающем заводе в Мелитополе пожарные ликвидировали возгорание. Об этом сообщает в Telegram-канале управление МЧС по Запорожской области.

По данным ведомства, на предприятии на площади в 1 тыс. кв. м горела кровля. В тушении огня участвовал 41 спасатель и 13 единиц техники. Пожарные работали по повышенному рангу и не допустили распространения огня на жилые дома.

Утром о пожаре на заводе в Мелитополе рассказал глава Запорожской области Евгений Балицкий. Из-за возгорания было приостановлено движение автомобилей в направлении Нового Мелитополя. По предварительной информации, возгорание началось из-за бытовых причин.

Накануне вечером пожар случился в подмосковном Пушкино. Огонь вспыхнул в здании, где хранилась легковоспламеняющаяся жидкость в бочках, газовые баллоны и поддоны. К борьбе с огнем привлекли более 100 пожарных и 27 единиц техники. Изначально огонь распространился на 8,1 тыс. кв. м, однако вскоре площадь возгорания увеличилась до 21 тыс. кв. м. Кроме того, пламя перекинулось на соседнее строение, а на складе на площади в 13 тыс. кв. м обрушилась кровля.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как восстанавливают разрушенный Мариуполь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами