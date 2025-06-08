Пожар на заводе в Мелитополе потушен

На неработающем заводе в Мелитополе пожарные ликвидировали возгорание. Об этом сообщает в Telegram-канале управление МЧС по Запорожской области.

По данным ведомства, на предприятии на площади в 1 тыс. кв. м горела кровля. В тушении огня участвовал 41 спасатель и 13 единиц техники. Пожарные работали по повышенному рангу и не допустили распространения огня на жилые дома.

Утром о пожаре на заводе в Мелитополе рассказал глава Запорожской области Евгений Балицкий. Из-за возгорания было приостановлено движение автомобилей в направлении Нового Мелитополя. По предварительной информации, возгорание началось из-за бытовых причин.

Накануне вечером пожар случился в подмосковном Пушкино. Огонь вспыхнул в здании, где хранилась легковоспламеняющаяся жидкость в бочках, газовые баллоны и поддоны. К борьбе с огнем привлекли более 100 пожарных и 27 единиц техники. Изначально огонь распространился на 8,1 тыс. кв. м, однако вскоре площадь возгорания увеличилась до 21 тыс. кв. м. Кроме того, пламя перекинулось на соседнее строение, а на складе на площади в 13 тыс. кв. м обрушилась кровля.

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