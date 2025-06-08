На затопленном шоссе в Мытищах установили мотопомпу для откачки воды

Затопление на Пироговском шоссе в Подмосковье устранят в течение часа. Об этом написало в Telegram-канале министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве рассказали, что сотрудники экстренных служб уже устраняют подтопление не только на Пироговском шоссе в Мытищах, но и на проезде под Ярославским шоссе в Пушкино. Кроме того, в Одинцово на улице Сосновой упало дерево. А на Старом Симферопольском шоссе в Чехове поваленный ствол уже убрали.

В министерстве сообщили РИА Новости, что на Пироговском шоссе установили мотопомпу для откачки воды и намерены за час ликвидировать подтопление с проезжей части.

До этого в Мытищах автомобиль провалился под асфальт из-за размытой дороги. Жители поселка Пироговский рассказали, что ливневки не могут справиться с обильными осадками. Водители вынуждены пользоваться Осташковским шоссе, чтобы объехать затопленные улицы.

Днем в МЧС Московской области предупредили о приближающемся дожде с грозой и градом. В ведомстве уточнили, что во время непогоды может бушевать ветер с порывами до 25 м/с, а также «есть вероятность формирования смерчей».

Ранее на юге Москвы ливень смыл мужчину в сточную трубу.