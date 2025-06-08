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Работа аэропорта Внуково восстановлена после сильного ливня

Во Внуково подтвердили, что аэропорт работает в штатном режиме после грозы
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Ограничения на прием и отправку самолетов, действовавшие ранее в аэропорту Внуково в связи с сильным ливнем, были отменены. Об этом сообщает официальный Telegram-канал аэропорта.

Сообщается, что сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

«Из-за сложных метеоусловий (гроза, порывы ветра до 25 м/с) четыре рейса в районе 18.00 были перенаправлены на запасные аэродромы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта добавили, что на данный момент все службы функционируют бесперебойно, поэтому вылет рейсов по расписанию обеспечен.

До этого стало известно, что в терминале А недалеко от 15 и 16 выходов во Внуково из-за сильного ливня не выдержала гидроизоляция потолка, вода хлынула в зал. Были задержаны рейсы в Ереван, Псков и по два — в Санкт-Петербург и Нальчик.

Сильный ливень с порывистым ветром и раскатами грома обрушился на Москву днем 8 июня. На одном из роликов, снятых москвичами, можно увидеть, как молния бьет в одну из самых высоких точек города — Останкинскую телебашню.

Ранее летевшие во Внуково самолеты ушли на запасные аэродромы.

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