В Московском регионе началась новая сильная гроза

Вторая за текущие сутки сильная гроза началась в Московском регионе. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время сильный ливень с громовыми раскатами отмечается в центре столицы, на юго-западе, юге и юго-востоке города, а также в Раменском, Жуковском, Домодедово и Реутове. Местами вместе с интенсивным ливнем выпадает град, кроме того, усиливается ветер.

До этого сильный ливень с порывистым ветром и раскатами грома обрушился на Москву днем 8 июня. На одном из роликов, снятых москвичами, можно увидеть, как молния бьет в одну из самых высоких точек города — Останкинскую телебашню.

В одном из терминалов московского аэропорта Внуково из-за сильного ливня не выдержала гидроизоляция потолка, вода хлынула в зал. Вода залила терминал А недалеко от 15 и 16 выходов. В настоящее время задержаны рейсы в Ереван, Псков и по два в Санкт-Петербург и Нальчик.

Ранее синоптик заявил, что ближайшая ночь в Москве напомнит тропическую.